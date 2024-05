Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Autofahrer vor Kontrolle geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Sillenbuch (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstagabend (28.05.2024) einen 29-jährigen Mann vorläufig festgenommen, der versucht haben soll, vor einer Verkehrskontrolle zu flüchten. Die Beamten wollten den Fahrer gegen 19.30 Uhr an der Mittleren Filderstraße kontrollieren, als dieser beschleunigte und durch ein Wohngebiet flüchtete. Bei seiner Flucht soll er ein Kleinkind, das mit seiner Mutter in der Straße Am Eichenhain unterwegs war, gefährdet haben. Als die Polizisten ihn in der Mendelssohnstraße anhalten wollten, soll er gegen ein Polizeimotorrad gefahren sein. Anschließend nahmen ihn die Beamten fest. Hier stellte sich heraus, dass der Mann nicht nur mutmaßlich unter Drogen- und Alkoholeinfluss stand und ohne Fahrerlaubnis unterwegs war, sondern auch der Versicherungsschutz des schwarzen Audis erloschen war und am hinteren Kennzeichen ein gefälschter Zulassungsstempel angebracht war. Nachdem der Tatverdächtige eine Blutprobe abgegeben hatte, setzten ihn die Beamten wieder auf freien Fuß. Die Polizisten beschlagnahmten sein Auto. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903400 beim Polizeirevier 4 Balinger Straße zu melden.

