Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Zusammenstoß - Zeugen gesucht

Stuttgart-Degerloch (ots)

Beim Zusammenstoß zweier Autos ist am Dienstagabend (28.05.2024) an der Einmündung Löffelstraße/Jahnstraße ein Schaden von rund 10.000 Euro entstanden. Eine 45-Jährige BMW-Fahrerin war gegen 21.00 Uhr mit ihrem Auto in der Neuen Weinsteige Richtung Löffelstraße unterwegs. An der Einmündung der Jahnstraße stieß sie mit dem Mercedes einer 55-Jährigen zusammen, die von der Jahnstraße in die Löffelstraße abbiegen wollte. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903400 beim Polizeirevier 4 Balinger Straße zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell