Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Pedelecs gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Unbekannte haben am Montag (27.05.2024) zwei Pedelecs an der Rosenbergstraße und eines an der Seyfferstraße gestohlen. Der 28 Jahre alte Besitzer stellte sein Pedelec gegen 12.15 Uhr im Eingangsbereich eines Krankenhauses an der Rosenbergstraße ab und sicherte es. Bei dem Pedelec handelte es sich um ein graues Cube Reaction Hybrid im Wert von rund 3500 Euro. Als er um 21.15 Uhr zurückkehrte, war das Zweirad weg. Auch die 27-jährige Besitzerin eines Cube Stereo Hybrid stellte dieses gegen 07.00 Uhr im Eingangsbereich des Klinikums ab und sicherte es. Gegen 16.45 Uhr bemerkte sie den Diebstahl ihres weißen Pedelecs im Wert von rund 3900 Euro. An der Seyfferstraße stellte eine 39-Jährige ihr Cube Reaction Hybrid Pedelec gegen 08.30 Uhr Auf Höhe der Hausnummer 32 ab und verschloss es. Als sie gegen 17.00 Uhr zurückkam, war das schwarze Pedelec im Wert von rund 3.000 Euro nicht mehr da. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 an das Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell