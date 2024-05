POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßliche rabiate Ladendiebe festgenommen

Stuttgart-Süd (ots) - Unbekannte haben am Montagabend (27.05.2024) in der Böheimstraße eine Glasflasche auf einen vorbeifahrenden Citröen geworfen. Der 43 Jahre alte Citröen-Fahrer war gegen 22.30 Uhr in der Böheimstraße in Richtung Vaihingen unterwegs, als der Unbekannte an der Kreuzung Karl-Kloß-Straße eine volle Bierflasche auf das Fahrzeug warf. Die Flasche ging zu Bruch, am Auto entstand ein Schaden von rund ...

