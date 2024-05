Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Bierflasche auf Auto geworfen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Unbekannte haben am Montagabend (27.05.2024) in der Böheimstraße eine Glasflasche auf einen vorbeifahrenden Citröen geworfen. Der 43 Jahre alte Citröen-Fahrer war gegen 22.30 Uhr in der Böheimstraße in Richtung Vaihingen unterwegs, als der Unbekannte an der Kreuzung Karl-Kloß-Straße eine volle Bierflasche auf das Fahrzeug warf. Die Flasche ging zu Bruch, am Auto entstand ein Schaden von rund 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu melden.

