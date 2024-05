POL-S: 18 vorläufige Festnahmen nach Abbrennen von Pyrotechnik

Stuttgart-Mitte (ots) - Vier unbekannte Männer haben am späten Sonntagabend (26.05.2024) in der Stephanspassage auf einen 43 Jahre alten Mann eingeschlagen und ihn schwer verletzt. Ein 58 Jahre alter Zeuge beobachtete die Tat gegen 22.50 Uhr und setzte einen Notruf ab. Die Täter flüchteten in Richtung Kronenstraße. Alarmierte Polizisten fahndeten nach den Männern, trafen sie aber nicht mehr an. Rettungskräfte ...

mehr