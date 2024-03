POL-LB: Sindelfingen: Einsatzmaßnahmen des Polizeipräsidiums Ludwigsburg abgeschlossen

Ludwigsburg (ots) - Aus noch ungeklärter Ursache war in der Nacht zum Sonntag (03.03.2024) ein Brand in einer Wohnung in der Straße "Im Wolfsgalgen" in Schwieberdingen ausgebrochen. Die Feuerwehr rückte gegen 00.00 Uhr für die Löschmaßnahmen aus und rettete aus der betroffenen Wohnung eine 83 Jahre alte Frau. Die Seniorin wurde mit schweren Verletzungen vom ...

