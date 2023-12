Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh: Öffentlichkeitsfahndung - Wer kennt tatverdächtige Räuber?

Duisburg (ots)

Mit einer Öffentlichkeitsfahndung sucht die Polizei Duisburg nach zwei Tatverdächtigen, die bereits am 15. Oktober gegen 22 Uhr an der Kaiser-Friedrich-Straße einen 16-Jährigen ausgeraubt haben sollen. Die Männer sollen den Jugendlichen zunächst beleidigt und dann körperlich attackiert haben. Dabei sollen sie Pfefferspray eingesetzt haben. Mit Armbanduhr und drei Armbändern als Beute seien die Verdächtigen in Richtung Feldstraße geflüchtet.

Über das Fahndungsportal der Polizei NRW sind die Aufnahmen der Verdächtigen abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/122197

Die Ermittler fragen: Wer kann Hinweise zur Identität der abgebildeten Männer geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0203 2800 an das Kriminalkommissariat 13 der Duisburger Polizei zu wenden.

Unsere bisherige Berichterstattung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/5626886

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell