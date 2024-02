Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche - die Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

Bottrop

Bereits am vergangenen Donnerstagnachmittag entwendeten Unbekannte Bargeld aus einer Wohnung an der Bahnhofstraße. Sie durchsuchten das Schlafzimmer nach Beute und nahmen Bargeld mit. Der Einbruch fiel erst am Samstag auf. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Castrop-Rauxel

Über das Küchenfenster einer Hochparterrewohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Breckenstraße gelangten unbekannte Täter in die Wohnräume. Zwischen 16:15 Uhr und 19:45 Uhr hebelten sie das Fenster auf. Die Einbrecher nahmen Schmuck mit.

Am Samstag zwischen 10:15 Uhr und 19:30 Uhr hebelten Unbekannte die Terrassentür zu einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Grimbergstraße auf. Sie durchsuchten die gesamte Wohnung nach Beute und nahmen Bargeld mit, dass im Wohnzimmer aufbewahrt wurde. Die Fluchtrichtung der Täter ist unbekannt.

Gladbeck

Am frühen Montagmorgen (05:30 Uhr) brachen Unbekannte in einen Kiosk an der Humboldtstraße ein. Über ein Rolltor und eine aufgehebelte Zwischentür gelangten sie in die Gewerberäume. Zur Beute konnten noch keine genauen Angaben gemacht werden. Die Täter stellten sich alkoholische Getränke zum Abtransport bereit. Hinweise auf die Täter liegen noch nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

