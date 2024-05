Werdohl (ots) - Ein 75 Jahre alter Werdohler entfernte Im Springen am Mittwochvormittag Unkraut mit einem Gasbrenner. Dadurch geriet eine Hecke in Brand, das Feuer beschädigte zudem einen Jägerzaun, eine Laterne und Verkehrszeichen. Es wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Eine 34 Jahre alte Anwohnerin atmete zudem Rauch ein und wurde zur ambulanten Behandlung in das Stadtklinikum verbracht. Die Polizei leitete ein ...

