POL-EL: Quendorf - 57-Jähriger prallt mit Fahrzeug gegen Telefonmast

Nordhorn (ots) - Gestern gegen 11.22 Uhr kam es in der Lilienstraße in einem Reihenendhaus zu einem Brand. Nach ersten Ermittlungen kam es vermutlich während Teppichverlegearbeiten im Kellergeschoss des Wohnhauses aufgrund einer Verpuffung zum Ausbruch des Feuers. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an. Durch die Verpuffung kam es vermutlich zu einer größeren Stichflamme, sodass es im Kellerbereich zu ...

