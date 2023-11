POL-EL: Nordhorn - Feuer beim Verlegen von Teppichboden

Geeste (ots) - Bislang unbekannte Täter verschafften sich am 10. November gegen 1.00 Uhr Zutritt zu einem umzäunten Lagerplatz in der Straße Am Wasserwerk. Anschließend entwendeten sie einen schwarz-gelben Radlader der Marke "Giant". Der Schaden wird auf etwa 38.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

