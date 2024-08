Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ilvesheim

Rhein-Neckar-Kreis: Betrunkener Radfahrer verletzt sich bei Sturz schwer

Ilvesheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntag war ein 67-jähriger Mann mit seinem Fahrrad auf der Feudenheimer Straße in Richtung Uferstraße unterwegs. Als der Senior um kurz vor 19:30 Uhr über einen Bordstein fuhr, verlor er das Gleichgewicht und stürzte zu Boden. Dabei prallte er so heftig mit dem Kopf auf den Asphalt, dass er sich schwere Gesichtsverletzungen zuzog und ohnmächtig wurde. Der 67-Jährige kam schwer verletzt in ein Krankenhaus und musste operiert werden. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von über 2,1 Promille. Der Verkehrsdienst Heidelberg übernahm die weiteren Unfallermittlungen.

