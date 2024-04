Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Blumenkübel entwendet

Erkelenz-Gerderath (ots)

Ein Anwohner der Straße Eichenhof erstattete Anzeige wegen eines Diebstahls. Er bemerkte am Dienstag (2. April), gegen 4.30 Uhr, dass ein Blumenkübel entwendet wurde, der vor seinem Hauseingang stand. Über eine Videoüberwachung stellte er fest, dass der Täter 170 bis 180 Zentimeter groß ist und kurzes, dunkles Haar hat. Er war zur Tatzeit mit einer Jacke, die im linken Brustbereich ein Emblem aufwies sowie einer blauen Jeans bekleidet. In seiner Begleitung befanden sich zwei weitere Personen, die nicht näher beschrieben werden konnten. Ob die Tat mit mehreren Sachbeschädigungen in Zusammenhang steht, die in der Ortslage festgestellt wurden, muss nun ermittelt werden. Wer kann Angaben zur Identität des beschriebenen Täters machen oder hat Beobachtungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz entgegen unter der Telefonnummer 02452 920 0. Alternativ können Sie einen Hinweis über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

