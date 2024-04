POL-HS: Mofas entwendet

Hückelhoven (ots) - Eine 60-jährige Frau aus den Niederlanden (Brunssum) befand sich am Dienstag (2. April), gegen 16.45 Uhr, in einer "Kik" Filiale an der Dr.-Ruben-Straße. Als sie mit ihrem Rollator vor einem Kleiderständer im Geschäft stand, drängte sich eine ihr unbekannte Frau dicht an ihr vorbei. Kurz darauf stellte sie fest, dass ihre Handtasche entwendet wurde, die sich zuvor im Korb des Rollators befand. ...

mehr