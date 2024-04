Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zigarettenautomaten aufgebrochen

Heinsberg-Kirchhoven/Laffeld (ots)

Ein Zigarettenautomat, der an der Lindenstraße angebracht ist, wurde in der Nacht zu Mittwoch, 3. April, durch unbekannte Täter aufgebrochen. Aus dem Automaten wurden Bargeld und Zigaretten entwendet. Auch an der Talstraße in Laffeld wurde ein Zigarettenautomat aufgebrochen. Wer hat etwas beobachtet und kann Angaben zu den Taten machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen entgegen unter der Telefonnummer 02452 920 0. Außerdem können Sie Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

