Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Zeugen gesucht - Heckscheibe beschädigt

Haselünne (ots)

Am Sonntag in der Zeit von 01:30 Uhr und 9 Uhr kam es im Paulusweg zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter beschädigten die Heckscheibe eines VW Touran. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Haselünne 05961 - 958700 in Verbindung zu setzen.

