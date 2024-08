Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schatthausen/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw auf der K4160 // PM 2

Schatthausen (ots)

Am Montagnachmittag, gg. 17:15 Uhr, befuhr eine 63-jährige Peugeot-Fahrerin die K 4160 von Schatthausen kommend, in Fahrtrichtung Gauangelloch. Aus bislang unbekannten Gründen kam sie in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einer entgegenkommenden und ordnungsgemäß fahrenden 65-jährigen Ford-Fahrerin. Durch die Wucht der Kollision wurde der Ford auf einen Grünstreifen der Gegenfahrbahn geschleudert.

Die Unfallverursacherin wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Die Fahrerin des Ford zog sich leichte Verletzungen zu und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus verbracht. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten abgeschleppt und die Unfallstelle durch eine Fachfirma gereinigt werden. Die Schadenshöhe wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt.

Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme war die K 4160 zwischen Schatthausen und Gauangelloch bis ca. 20:45 Uhr in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Größere Verkehrsbeeinträchtigungen blieben aus.

Zum derzeitigen Stand der Ermittlungen ist nicht auszuschließen, dass die Unfallverursacherin unter dem Einfluss von Medikamenten stand. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache hat der Verkehrsdienst Heidelberg übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell