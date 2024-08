Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Einbrecher wird von Wohnungsinhabern überrascht

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 04:20 Uhr wurde ein Einbrecher in der Kisselgasse von den Wohnungseigentümern überrascht und in die Flucht geschlagen. Der Unbekannte verschaffte sich auf noch nicht geklärte Weise Zutritt zu dem Einfamilienhaus, wonach eine anwesende Anwohnerin den Täter bemerkte. Durch laute Rufe machte sie auf sich aufmerksam. Zufällig kam deren Ehemann in diesem Moment nach Hause. Als er die Haustür öffnete, stürmte ihm der Unbekannte entgegen und flüchtete. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung nach dem Täter gelang diesem die Flucht.

Das Polizeirevier Wiesloch sucht nun Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 06222/5709-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell