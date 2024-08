Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Brühl/ Rhein-Neckar-Kreis: Autofahrerin missachtet Rotlicht

Brühl/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstag fuhr eine 47-Jährige mit ihrem Ford auf der L599 von Ketsch nach Brühl. Als sie um kurz vor 16 Uhr nach links in die Mannheimer Landstraße abbog, übersah sie das für sie geltende Rotlicht der Ampel. Infolgedessen kam es zu einem Unfall mit einem von rechts die Kreuzung querenden Peugeot. Zum Glück wurden bei dem Zusammenstoß weder die 47-jährige Unfallverursacherin noch die 59-jährige Fahrerin des Peugeot verletzt. An beiden Autos entstand ein Sachschaden von 10.000 Euro. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau übernahm die weiteren Unfallermittlungen

