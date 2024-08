POL-MA: Mannheim: Mann von mehreren Personen angegriffen - Zeugen gesucht

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Nachdem eine 37-jährige Opel-Fahrerin am Samstagabend um 22 Uhr aus einer Parklücke eines Sportplatzes in der Straße "In der Au" ausparkte und die Örtlichkeit über die Durchfahrtsspur verlassen wollte, kam ihr hierbei verbotswidrig ein Fahrzeug entgegen. Obwohl dieser in der ...

mehr