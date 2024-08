Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht auf Parkplatz einer Sportanlage - Polizei sucht Zeugen

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Nachdem eine 37-jährige Opel-Fahrerin am Samstagabend um 22 Uhr aus einer Parklücke eines Sportplatzes in der Straße "In der Au" ausparkte und die Örtlichkeit über die Durchfahrtsspur verlassen wollte, kam ihr hierbei verbotswidrig ein Fahrzeug entgegen. Obwohl dieser in der Einbahnstraße entgegen der Fahrtrichtung entlangfuhr, räumte die Frau dem unbekannten Fahrer den Platz zum Passieren ein. Hierfür blieb sie mit ihrem Fahrzeug stehen und klappte sogar ihren linken Außenspiegel ein. Als der Unbekannte sodann vorbeifuhr, streifte er den Opel und beschädigte diesen am Kotflügel und der hinteren Felge. Doch anstatt stehen zu bleiben, entfernte sich der Unbekannte von der Örtlichkeit. Der Gesamtschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt.

Bei dem Fahrzeug des Unbekannten soll es sich um einen schwarzen VW-Kombi gehandelt haben. Bei dem Fahrer soll es sich um einen ca. 30-40 Jahre alten Mann mit dunklem, kurzem Haar und Vollbart gehandelt haben. Er trug eine Basecap.

Das Polizeirevier Eberbach ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrer oder dem Fahrzeug geben können oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel.: 06271 / 9210-0 zu melden.

