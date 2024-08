Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Fahrzeugbrand auf L534

Heidelberg (ots)

Am Samstagvormittag gegen 11:00 Uhr kam es auf der L534 bei Ziegelhausen zu einem Fahrzeugbrand. Ein 58-jähriger Autofahrer hielt mit seinem Ford Focus an der Ampelkreuzung zur Peterstaler Straße an und bemerkte Rauch, der aus dem Motorraum des Fahrzeuges kam. Wenige Minuten nachdem der Autofahrer das Fahrzeug ein paar Meter weiter am Straßenrand abstellt hatte, begann dieses zu brennen. Das Fahrzeug konnte zwar von der ebenfalls alarmierten Feuerwehr gelöscht werden, dennoch entstand an Fahrzeug und Straße ein Gesamtsachschaden von geschätzt 15.000,- EUR. Verletzt wurde niemand. Aufgrund der Einsatzmaßnahmen war die L534 insgesamt über die Dauer von ca. einer Stunde voll gesperrt. Das Polizeirevier Heidelberg-Nord hat die Sachbearbeitung übernommen. Die Ursache für den Brand ist bislang unbekannt. Die Ermittlungen dauern an.

