POL-NB: Streit zwischen zwei Fahrzeugführern führt zu drei Strafanzeigen

Am 29.06.2024 gegen 22:15 Uhr kam es in der Roßmühlenstraße in Greifswald zu einem Streit zwischen zwei Fahrzeugführern um einen Parkplatz. Zunächst wurde der Streit nur verbal geführt. In der weiteren Folge eskalierte er aber derart, dass der 38-jährige deutsche Fahrzeugführer den 23-jährigen syrischen Fahrzeugführer mit der flachen Hand ins Gesicht schlug, auf ihn eintrat und ihn anschließend mit der Faust schlug. Dabei beleidigte er den 23-Jährigen und seinen 24-jährigen syrischen Begleiter mit ausländerfeindlichen Äußerungen. Anschließend flüchtete er mit seinem Fahrzeug vom Tatort. Durch die Geschädigten wurde die Polizei gerufen. Umgehend wurden Einsatzkräfte des Polizeihauptrevieres Greifswald zum Einsatz gebracht. Durch diese konnte der flüchtige Tatverdächtige gestellt werden. Während der Kontrolle des Fahrzeugführers wurde Alkoholgeruch in seiner Atemluft festgestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,56 Promille. Gegen den 38 Jährigen wurden jetzt Anzeigen wegen Volksverhetzung, Körperverletzung, Beleidigung und Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

