Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-Wettbergen: 29-Jährige in Geschäft von Mann mit Messer lebensgefährlich verletzt

Hannover (ots)

Ein 26-jähriger Mann hat am Dienstag, 22.08.2023, in einem Geschäft in Wettbergen eine Angestellte mit einem Messer lebensgefährlich verletzt. Anschließend flüchtete er.

Nach den bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover ging die 29-Jährige gegen 16:00 Uhr ihrer Arbeit in einem Ladengeschäft in der Straße "An der Kirche" in Hannover-Wettbergen nach, als ein 26-Jähriger den dieses betrat. Er sprach die Frau an und attackierte sie kurz darauf mit einem Messer. Dabei stach er der 29-Jährigen mehrfach in den Oberkörper und fügte ihr lebensgefährliche Verletzungen zu. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung.

Sofort alarmierte Polizeikräfte leisteten der Frau bis zum Eintreffen weiterer Rettungskräfte Erste Hilfe und brachten sie in ein Krankenhaus, wo sie notoperiert wurde. Zeugenhinweise führten die Polizei auf die Spur des 26-Jährigen, der sich derzeit noch auf der Flucht befindet.

Nach ersten Ermittlungen standen der Tatverdächtige und die Angestellte in einer persönlichen Beziehung. Die Polizei ermittelt gegen den 26-Jährigen wegen versuchten Totschlags. /dd, ram

