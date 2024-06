Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall auf der L202

Waren (ots)

Am 29.06.2024 gegen 16:00 Uhr kam es auf der L202 zwischen den Ortschaften Jägerhof und Waren zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Hierbei befuhren die drei Unfallbeteiligten PKW die L202 aus Richtung Jägerhof kommend in Richtung Waren. Trotz Überholverbot setzte der 45-jährige Fahrer des PKW Nissan zum Überholen an und wollte den vor ihm fahrenden PKW Opel eines 59-jährigen Fahrzeugführers überholen. Dabei beachtete er nicht, dass er von dem hinter ihm fahrenden 45-jährige Fahrer eines PKW Ssang Yong bereits überholt wurde. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Auf Grund des Zusammenstoßes kam der Fahrer des Ssang Yong von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Straßenbaum. Der Fahrer des PKW Nissan streifte den Straßenbaum und kollidierte in der weiteren Folge mit dem PKW Opel. Die beiden 45-jährigen Fahrzeugführer wurden bei dem Unfall so schwer verletzt, dass sie mit Rettungshubschraubern in umliegende Krankenhäuser geflogen werden mussten. Der 59-jährige Fahrer des PKW Opel, seine 57-jährige Beifahrerin und der 14-jährige Engel blieben bei dem Unfall unverletzt. Während der Unfallaifnahme wurde in der Atemluft des Ssang Yong-Fahrers Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,82 Promille. Bei den beiden 45-jährigen Unfallverursachern wurden Blutprobenentnahmen zur Blutalkoholbestimmung durchgeführt und gegen beide wurden Anzeigen wegen Straßenverkehrsgefährdung und wegen fahrlässiger Körperverletzung erstattet. Die drei beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch ein örtliches Abschleppunternehmen geborgen. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 60.000 EUR. Die L202 musste während der Unfallaufnahme für 3,5 Stunden voll gesperrt werde.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

