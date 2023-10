Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen gesucht zu: Verkehrsunfall mit verletzten Radfahrer, Pressemeldung vom 12.10.2023

Rudolstadt (ots)

Am 12.10.2023 16.45 Uhr, kam es in Rudolstadt in der Oststraße / Am Flutgraben zu einem Verkehrsunfall zwischen einem weißen VW Caddy und einem Fahrrad. (Polizeilich bereits berichtet) Soweit bekannt ist, hielten sich noch weitere Zeugen im Rahmen der Ersten Hilfe an der Unfallstelle auf, bzw. könnten auch als vorbeifahrende Verkehrsteilnehmer Angaben machen. Diese und weitere Zeugen werden gebeten, sich unter Angabe der Vorgangsnummer: 0266100, bei der Polizei in Saalfeld, Tel.: 03671 560 zu melden.

