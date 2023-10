Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in ein Mehrfamilienhaus

Pößneck (ots)

Am 10.10.2023, zwischen 11.00 Uhr und 14.30 Uhr, wurde in Pößneck in der Hohen Straße in ein Mehrfamilienhaus eingebrochen. Aus dem Treppenhaus und den Kellern wurden Bekleidungsgegenstände, sowie Werkzeuge entwendet. Der oder die unbekannten Täter konnten unentdeckt entkommen. Zeugen, welche Angaben zur Sache machen können, werden gebeten, sich unter Angabe der Vorgangsnummer: 0266154, bei der Polizei in Schleiz, Tel.: 03663 4310 zu melden.

