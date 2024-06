Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall zwischen Motorradfahrer und Wohnmobil - Motorradfahrer leicht verletzt

Barth (LK V-R) (ots)

Am 29.06.24 kam es gegen 13:35 Uhr auf der Landstraße 21 zwischen den Ortschaften Löbnitz und Barth zu einem Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden. Ein 55-Jähriger, aus dem Landkreis Vorpommern/Rügen stammender Fahrzeugführer eines Wohnmobils mit Anhänger, befuhr die Landstraße 21 aus Löbnitz kommend in Richtung Barth. An der Einmündung zum Flughafen Barth musste er verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender 63-jähriger Motorradfahrer aus dem Landkreis Rostock bemerkte dieses zu spät. Der Motoradfahrer versuchte noch auszuweichen, konnte aber einen Zusammenstoß mit dem Anhänger des Wohnmobils nicht verhindern. In der weiteren Folge stürzte der Motoradfahrer und verletzte sich leicht an der Hand. Er wurde nach ambulanter Behandlung durch Rettungskräfte vor Ort entlassen. Der Fahrer des Wohnmobils blieb unverletzt. Es entstand an beiden Kraftfahrzeugen ein Sachschaden von ca. 1.500 EUR. Im Auftrag David Haupt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

