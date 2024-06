Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall auf der B111 bei Mahlzow mit vier beteiligten Fahrzeugen

Heringsdorf (ots)

Heute (28.06.2024) gegen 13:50 Uhr kam es auf der B111 zwischen Wolgast und Bannemin Höhe Mahlzow Ausbau zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Pkw.

Dabei befuhren ein Pkw Ford, ein Pkw Renault, ein Pkw VW Golf und ein Pkw VW Multivan in Kolonne die B 111 aus Richtung Bannemin kommend in Richtung Mahlzow. In Höhe der Unfallstelle musste der 69-jährige Fahrzeugführer des Pkw VW Golf staubedingt anhalten. Während der 72-jährige Fahrzeugführer des Pkw Renault dies beachtete und hinter dem Pkw VW Golf zum Stehen kam, übersah die 34-jährige Fahrzeugführerin des Pkw Ford die Situation. Sie fuhr in der weiteren Folge gegen den Pkw Renault und schob diesen anschließend auf den Pkw VW Golf. Der 40-jährige Fahrzeugführer des Pkw VW Multivan, welcher hinter dem Pkw Ford fuhr, lenkte sein Fahrzeug nach rechts in den Grünstreifen und konnte somit einen Zusammenstoß zwischen seinem Fahrzeug und dem Pkw Ford verhindern. Dabei überfuhr er einen Leitpfosten und kam nach einigen Metern zum Stillstand. Alle Beteiligten blieben unverletzt. Zwei der Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 30.000 Euro.

Alle Beteiligten haben die deutsche Staatsangehörigkeit.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

