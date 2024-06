POL-NB: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 52-jährigem Greifswalder

Hansestadt Greifswald (ots) - Bereits in der Zeit vom 01.03.2024 bis 02.03.2024 entwendete eine bislang unbekannte Person unbemerkt die Geldbörse aus der Handtasche einer älteren Frau in Greifswald. Im Nachgang des Diebstahls hob dann eine unbekannte Täterin mit der entwendeten EC-Karte an einem Geldautomaten der ...

