Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person in Malchin (LK Mecklenburgische Seenplatte)

Malchin (ots)

Am 28.06.2024, gegen 14:20 Uhr, ereignete sich in der Rudolf-Fritz-Straße in Malchin ein Verkehrsunfall, bei dem eine 80-jährige Frau schwer verletzt wurde. Nach derzeitigem Kenntnisstand war die 80-Jährige auf dem Gehweg in Richtung Bahnhof unterwegs und beabsichtigte, die Fahrbahn zu überqueren. Ohne auf den Fahrzeugverkehr zu achten, trat die Seniorin plötzlich auf die Fahrbahn. Die 55-jährige Fahrerin eines PKW VW, welche mit ihrem Fahrzeug ebenfalls in Richtung Bahnhof unterwegs war, konnte trotz sofort eingeleiteter Gefahrenbremsung einen Zusammenstoß mit der Fußgängerin nicht mehr verhindern. Die Fußgängerin wurde bei dem Unfall schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum Neubrandenburg verbracht. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro. Beide Unfallbeteiligte sind deutsche Staatsbürger. Holger Bahls Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Tel.: 0395/5582-2223 Fax: 0395/5582-2026 E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell