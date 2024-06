Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Personen auf der L30 auf der Insel Rügen

Sassnitz (ots)

Am 29.06.2024 gegen 14:00 Uhr befuhr ein 60 - jähriger Fahrzeugführer mit seinem Motorrad Suzuki die L 30 aus Richtung Bobbin kommend in Richtung Sagard. Ca. 1km vor der Ortslage Sagard kam der Motorradfahrer aus bisher unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Er fuhr in den Strassengraben und überschlug sich dort einmal. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungswagen ins Sana-Krankenhaus gebracht werden musste. Dort wurde er stationär aufgenommen. An seinem Motorrad entstand ein Sachschaden von 4.500,- EUR. Das Fahrzeug des Geschädigten war nicht mehr fahrbereit. Der Beteiligte ist deutscher Staatsbürger.

