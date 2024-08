Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Vorfahrt missachtet und 40.000 Euro Sachschaden verursacht; 35-jähriger Unfallbeteiligter ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs

Mannheim (ots)

Am Sonntagvormittag um 10:45 Uhr fuhr ein 35-jähriger Hyundai-Fahrer entlang der Ludwigshafener Straße auf dem Linken der beiden Fahrstreifen in Fahrtrichtung des Fahrlachtunnels. An der Einmündung zur Hermsheimer Straße war die Ampelanlage außer Betrieb, weshalb dieser Bereich durch die dort geltenden Verkehrszeichen geregelt wird. Aus der Hermsheimer Straße kommend querte eine 47-jährige Audi-Fahrerin die Fahrbahn, um in die Ludwigshafener Straße in Fahrtrichtung der SAP Arena zu fahren. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt des 35-Jährigen, weshalb beide Fahrzeuge kollidierten. Ein weiterer Autofahrer, der den rechten Fahrstreifen der Ludwigshafener Straße in dieselbe Richtung entlangfuhr, konnte gerade noch rechtzeitig mit einer Gefahrenbremsung einen Zusammenstoß verhindern. Die 47-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und nach der ersten medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht. Der 35-Jährige hingegen blieb unverletzt. Der Hyundai war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der Sachschaden auf rund 40.000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Zweifel an der Gültigkeit der Fahrerlaubnis des 35-jährigen Hyundai-Fahrers. Nach der Prüfung im polizeilichen System konnte der Verdacht bestätigt werden, weshalb er nun mit einer Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen muss.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell