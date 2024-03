Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Mutter und Tochter geraten in Reizgaswolke - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Am Montag, 04.03.3024, gegen 16:45 Uhr, sind in Bad Säckingen-Wallbach eine Mutter und ihre Tochter in eine Reizgaswolke geraten und erlitten dabei Atemwegsreizungen und brennende Augen. In der Hauptstraße vor einer Bäckerei hielt sich eine Gruppe von vier Jugendlichen auf. Eine weibliche Person aus der Gruppe soll ein Pfefferspray in der Luft versprüht haben. Die Sprühwolke erreichte die beiden Frauen, die dadurch leicht verletzt wurden. Die Gruppe der Jugendlichen bestand aus einer weiblichen und drei männlichen Personen, wobei die Jugendliche blondes lockiges Haar hatte und ihre männlichen Begleiter dunkle Haare hatten. Um sachdienliche Hinweise bittet das Polizeirevier Bad Säckingen, Tel. 07761 934-0.

