POL-MG: Raser stoppen - Leben schützen

Mönchengladbach (ots) - An zwei Tatorten haben Unbekannte am Mittwoch, 27. Dezember, Einbrüche verübt und Schmuck sowie Bargeld gestohlen. An der Mülforter Straße verschafften sie sich Zutritt zu einem Einfamilienhaus, indem sie vom Garten aus eine Fensterscheibe einschlugen. Die Tat ereignete sich zwischen 9 und 18 Uhr. Sie entkamen mit mehreren Schmuckstücken. Am selben Tag zwischen 15 und 18 Uhr gelangten ...

mehr