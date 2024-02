Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Auto prallt gegen Baum

Recklinghausen (ots)

Aus bislang unbekannten Gründen kam ein 76-jähriger Bottroper am frühen Montagabend (17.40 Uhr) mit seinem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Er und sein e62-jährige Beifahrerin wurden bei Unfall leicht verletzt und mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. An dem Fahrzeug und dem Baum entstanden Sachschäden von geschätzten 50.000 Euro. Der Unfall ereignete sich auf der Dinslakener Straße in Fahrtrichtung Osten, auf Höhe des Alten Postwegs.

