Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-St. Georgen: Zwei Tatverdächtige nach Einbruch in Jugendhaus vorläufig festgenommen

Freiburg (ots)

Zwei jugendliche Tatverdächtige vorläufig festgenommen hat die Polizei nach einem Einbruch in ein Jugendhaus in der Bozener Straße in Freiburg-St. Georgen am 27.02.2024.

Ein aufmerksamer Zeuge, der den Einbruch bemerkt hatte, verständigte gegen 5 Uhr die Polizei. Beim Eintreffen der Polizeikräfte konnte ein mit zwei Personen besetzter Roller gesichtet werden, der sich zügig von der Tatörtlichkeit entfernte. Mehrere Streifenwagen nahmen die Verfolgung des Rollers auf. Nach derzeitigem Kenntnisstand stießen der Rollerfahrer und sein Sozius im Bereich "Auf der Hardt" gegen ein geparktes Auto und flüchteten weiter zu Fuß.

Beide Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren konnten wenig später vorläufig festgenommen werden. Bei einem der Tatverdächtigen wurde mutmaßliches Diebesgut aufgefunden, der Roller war nach derzeitigem Kenntnisstand zuvor entwendet worden. Gegen beide wird nun ermittelt.

oec

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell