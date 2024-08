POL-MA: Eberbach/ Rhein-Neckar-Kreis: Bierkrugwurf im Festzelt - zwei Personen verletzt - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots) - Am Freitagabend um 20:55 Uhr hat eine bislang unbekannte männliche Person ein Café in der Relaisstraße passiert und unvermittelt Reizsprühgas in Richtung des Außenbereichs des Cafés gesprüht. Eine Person wurde dadurch leicht verletzt, konnte jedoch vor Ort medizinisch versorgt und entlassen werden. Eine Täterbeschreibung liegt nicht vor. Das ...

mehr