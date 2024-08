Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Einbruch durch Wohnungsinhaber vereitelt

Mannheim (ots)

Am frühen Montagmorgen gegen 04:20 Uhr schlug der Eigentümer einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Rastenburger Straße zwei Einbrecher in die Flucht. Nachdem der 37-jährige Bewohner Geräusche an der Wohnungstür vernahm, öffnete er diese. Hierbei überraschte er die beiden Täter, welche versuchten, sich gewaltsam Zutritt zur Wohnung zu verschaffen. Der 37-Jährige hielt einen der Täter fest, wurde jedoch durch dessen Gegenwehr verletzt und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Eine Fahndung nach den Einbrechern verlief erfolglos. Sie werden wie folgt beschrieben:

1.Täter war ca. 165 - 170 cm groß und dunkel gekleidet 2.Täter war 180 - 185 cm groß, trug ein helles T-Shirt mit Aufdruck und einen Rucksack

Das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen sucht nun Zeugen, welche Hinweise zu den Tätern geben können und bitte diese, sich unter der Telefonnummer 0621/77769-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell