Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Bundespolizeiliche Unterstützungskräfte mit Fahndungserfolgen

Linken/ Pomellen/ Pasewalk (ots)

Ein 45- jähriger Pole wurde gestern gegen 14:40 Uhr Rahmen der Wiedereinführung der Grenzkontrollen auf der B 104 in Linken durch Unterstützungskräfte der Bundespolizeiabteilung Ratzeburg festgestellt und kontrolliert. Die fahndungsmäßige Überprüfung des Mannes ergab eine Ausschreibung der STA Braunschweig zur Festnahme / Strafvollstreckung wegen Diebstahl. Er hatte eine Geldstrafe in Höhe von 1350 EUR und 84,50 EUR Verfahrenskosten zu zahlen. Bei Nichtzahlung waren 90 Tage Ersatzfreiheitsstrafe zu vollstrecken. Wegen Mittellosigkeit wurde er in die JVA Neustrelitz eingeliefert.

Mehr Glück hatte gegen 17:30 Uhr ein 40- jähriger Kroate. Er wurde durch Unterstützungskräfte der Mobilen Kontroll- und Überwachungseinheit aus Bad Bramstedt am ehemaligen Grenzübergang Pomellen festgestellt und kontrolliert. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab eine Ausschreibung zur Festnahme/ Haftbefehl der StA Deggendorf wegen Nichtzahlung einer Geldbuße (Ordungswidrigkeitenanzeige). Er zahlte die geforderte Geldstrafe in Höhe von 70,00 Euro + 38,00 Euro Verfahrenskosten und konnte dadurch 3 Tage Ersatzfreiheitsstrafe abwenden.

Heute, kurz nach Mitternacht, kontrollierten Unterstützungskräfte der Bundespolizeiabteilung Ratzeburg einen 36- jährigen Ukrainer in Linken. Nach ihm fahndete die Staatsanwaltschaft Landshut wegen Trunkenheit im Verkehr. Hier waren eine Geldstrafe in Höhe von 1080 Euro plus 20 Euro Strafrest sowie Verfahrenskosten in Höhe von 196,43 Euro zu zahlen. Auch der Mann zahlte die geforderten Geldsummen und konnte damit 36 Tage Ersatzfreiheitsstrafe vermeiden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen, übermittelt durch news aktuell