POL-MA: Mühlhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Buntmetall von Kirche entwendet - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) - Am frühen Montagmorgen gegen 04:20 Uhr schlug der Eigentümer einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Rastenburger Straße zwei Einbrecher in die Flucht. Nachdem der 37-jährige Bewohner Geräusche an der Wohnungstür vernahm, öffnete er diese. Hierbei überraschte er die beiden Täter, welche versuchten, sich gewaltsam Zutritt zur Wohnung zu verschaffen. Der 37-Jährige hielt einen der Täter ...

mehr