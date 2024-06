Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebstahl

Einbruch und Versuche

Plettenberg (ots)

Zwischen Freitagmorgen und Montagmorgen haben Unbekannte in einem Aufenthaltsraum einer Ferienanlage am Bödinghauser Feld einen Spielautomaten aufgebrochen und Bargeld (Münzen) aus diesem entwendet. Nun ermittelt die Polizei und sucht nach Zeugen. Zwischen Freitagmorgen und Sonntagnachmittag haben zudem Unbekannte versucht, durch ein Fenster in ein Gebäude an der Bahnhofstraße einzudringen, was misslang. Erfolgreich war man jedoch Am Eisenwerk. Zwischen Sonntag, 15:30 Uhr, und Montagmorgen, 8 Uhr, wurden Türen an einem Fliesengeschäft aufgehebelt. Die Räume wurden durchwühlt, es fehlt nun ein vierstelliger Betrag Bargeld. Hinweise nimmt die Polizei Plettenberg unter 02391 90990 entgegen. (lubo)

