POL-MK: Steinwurf am Schulzentrum

Letmathe (ots) - Am Montagabend, gegen 22 Uhr, hörte ein 30 Jahre alter Anwohner an der Hauseingangstür des Mehrfamilienhauses am Volksgarten seltsame Geräusche. Diese verschwanden jedoch, am nächsten Tag war dann klar: Jemand wollte einbrechen. Am Türschloss waren mehrere Hebelspuren erkennbar, nun ermittelt die Kripo. Die Polizei in Letmathe nimmt Hinweise unter 02374 50290 entgegen. (lubo) Rückfragen bitte an: ...

