POL-MK: Einbruchsversuch am Volksgarten

Werdohl (ots) - Von Freitag auf Samstag versuchten Unbekannte in das Büro einer Firma an der Industriestraße einzudringen, sie hebelten an der Tür. Der Versuch scheiterte jedoch. Anders war dies an der Freiheitsstraße in der Innenstadt: Gleich mehrere Kellerräume eines Geschäftshauses wurden gewaltsam geöffnet und diverse Gegenstände entwendet, die Ermittlungen dauern an. Tatzeitraum hier war von Sonntag auf Montag, 19 - 08:15 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei in ...

