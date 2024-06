FW-DO: Feuer im Autohaus

Dortmund (ots) - Am heutigen Sonntagabend wurde die Feuerwehr zu einem Brandeinsatz auf dem Gelände des westfälischen Schulmuseums in der Straße "Am Voerstenhof" gerufen. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte brannte bereits ein Anbaucontainer am Vereinsheim des örtlichen Schützenvereins auf dem Hinterhof des Schulmuseums. Da die Flammen drohten auf das Vereinsheim überzugreifen, wurden zwei C-Rohre zur ...

