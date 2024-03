POL-PIAZ: Raubdelikt zum Nachteil einer 86-Jährigen

Saulheim (ots) - Am Donnerstag, 14.03.2024, wurde in der Zeit zwischen 07:00 und 16:30 Uhr der E-Scooter eines 30-Jährigen vor dem Bahnhof Saulheim entwendet. Das Fahrzeug war zuvor mit einem Schloss an einem Fahrradständer angekettet worden. Der entwendete E-Scooter ist schwarz und von der Marke Prophete. An diesem befand sich ein aktuelles blaues Versicherungskennzeichen. Die Polizei Wörrstadt bittet um Zeugenhinweise unter 06732/9110. Rückfragen bitte an: ...

