Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon-Rot/ Rhein-Neckar-Kreis/ BAB 6: 27-jähriger Mann wegen des Verdachts des Handels mit einer nicht geringen Menge von Betäubungsmitteln in Untersuchungshaft

St. Leon-Rot/ Rhein-Neckar-Kreis/ BAB 6 (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim

Am 26.08.2024 wurden gegen 14:30 Uhr bei einer Fahrzeugkontrolle auf der BAB 6 bei St. Leon-Rot in einem VW Golf über 510 g Kokaingemisch aufgefunden. Das Betäubungsmittel war in einer braunen Papiertüte unterhalb des Beifahrersitzes versteckt. Der 27-jährige Fahrer wurde vorläufig festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Heidelberg beantragte am Folgetag einen Haftbefehl beim Amtsgericht Heidelberg.

Der Tatverdächtige wurde am 27.08.2024 einer Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Heidelberg vorgeführt, die den Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Anschließend wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Rauschgiftdezernats der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern weiter an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell