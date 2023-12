LPI-GTH: Drogentest positiv

Gotha (ots) - Vergangenes Wochenende wurde ein E-Bike aus einem Gemeinschaftsraum eines Mehrfamililenhauses in der Clara-Zetkin-Straße gestohlen. Bei dem Rad handelt es sich um eins der Marke Raymon, Fullray in den Farben Grün/ Blau im Wert von rund 3.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0330453/2023 entgegen. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer ...

