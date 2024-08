POL-MA: Mannheim: Stahlstange und Zaun auf Bahngleise gelegt - Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) - Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen 00:30 Uhr am Montag und kurz nach 8:30 Uhr am gleichen Tag kam es zu einem Diebstahl aus einem geparkten Auto im Emmertsgrund. Aufgrund eines Defekts konnte der 20-jährige Besitzer sein Fahrzeug nicht verschließen, als er es in der Nacht in der Otto-Hahn-Straße abstellte. Am Morgen musste der ...

mehr